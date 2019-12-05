В Мордовии с начала нынешнего года уменьшилось количество ДТП

В Мордовии снизился уровень аварийности на дорогах.

В общей сложности в период с января по ноябрь нынешнего года на территории Мордовии было зафиксировано 5138 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых транспортные средства получили только механические повреждения. Данный уровень аварийности на 28,2% ниже тех показателей, которые были зафиксированы за аналогичный период прошлого года.

С начала нынешнего года в Мордовии в результате ДТП погибли 120 человек. Годом ранее данный показатель был выше на 13%. Телесные повреждения в результате ДТП, произошедших на территории республики в период с января по ноябрь нынешнего года, получили 1235 человек, что на 8,9% меньше, нежели годом ранее.

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Источник: гибдд.рф