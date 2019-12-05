Полицейские разыскивают пропавшую без вести жительницу Ковылкино

В Ковылкино пропала без вести местная жительница.

Боткина Татьяна Викторовна 1955 года рождения днём 27 ноября ушла из дома, расположенного по адресу – улица Победа, и до сих пор не вернулась обратно. Известно, что женщина направилась в сторону железнодорожного переезда, расположенного по улице Мичурина.

Разыскиваемая гражданка была одета в плащ серого цвета, шапку белого цвета и брюки черного цвета.

Все, кто что-либо знает о текущем местонахождении женщины, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(83453)2-17-44, 2-18-33, 89997782111 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф