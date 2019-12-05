В Мордовии осужденные сыграли в интеллектуальную игру

В исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии для осужденных была организована и проведена игра под названием «Звездный час».

В ходе указанной игры были затронуты различные направления, среди которых спорт, география, ископаемые, флора и фауна. Участники игры отвечали на интересные вопросы, задаваемые в том числе и с использованием технических средств.

Все участвующие проявили эрудицию и смекалку.

Игра прошла в атмосфере доброжелательности, зрители активно поддерживали каждого участника.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su