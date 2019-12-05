В исправительных учреждениях Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню инвалида

В исправительных учреждениях, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, был проведен ряд мероприятий, посвященных Дню инвалидов.

В клубе исправительной колонии №13 был организован семинар по вопросам обеспечения мер социальной поддержки инвалидов. Женщинам была разъяснена нормативная база о социальной защите инвалидов и доведена информация по социальным гарантиям после освобождения.

В комнате воспитательной работы отряда №4 прошла выставка изделий, созданных руками осужденных.

В лечебном исправительном учреждении №19 были проведены уроки солидарности, в ходе которых осужденным рассказали о том, как важно оказывать помощь инвалидам.

Также читайте о том, что в Мордовии осужденные сыграли в интеллектуальную игру.

Источник: 13.fsin.su