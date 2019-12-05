Саранск готовится к новогодним праздникам

В Саранске ведутся работы по новогоднему убранству улиц, площадей и зданий.

На протяжении минувшей недели муниципальные предприятия украшали гирляндами световые опоры и деревья, в настоящее время ведутся работы по монтажу новогодних конструкций и ёлок.

5 декабря специалисты приступят к сборке новогодней ёлки на площади, расположенной на улице Коваленко.

Также в скором времени работы по монтажу ёлок стартуют в Октябрьском районе, где будет установлено три главных новогодних символа, они разместятся на главной площади района, расположенной на улице Гожувской, на проспекте Российской Армии и в посёлке Луховка.

В общей сложности в Саранске украсят 14 ёлок.

10 декабря специалисты начнут установку главной ёлки Саранска на Советской площади.

Также город планируют украсить праздничными гирляндами общей протяженностью более 100 км.

Весь комплекс работ по новогоднему украшению Саранска завершится до 20 декабря.

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Источник: adm-saransk.ru