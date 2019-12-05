Имущество одной из организаций Краснослободского района арестовали из-за долгов

В Краснослободском районе из-за долгов арестовали имущество одной из местных организаций.
Было установлено, что ООО «Селищинское» имеет задолженность по обязательным платежам на сумму более 2 млн. рублей.
Межрайонная ИФНС РФ №7 по Мордовии направила в прокуратуру Краснослободского района постановление о наложении ареста на имущество указанной организации в размере 2 млн. рублей.
Прокуратурой района было принято решение о санкционировании ареста имущества ООО «Селищинское».
По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.
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Источник: prokrm.ru