Школьники Большеигнатовского района приняли участие в акции «Засветись»

Сотрудники отделения ГИБДД ММО МВД России «Ичалковский» провели акцию под названием «Засветись».

Участниками указанного мероприятия стали ученики шестых и седьмых классов Большеигнатовской средней школы.

Инспекторы ГИБДД рассказали детям об особенностях поведения на дороге в темное время суток и напомнили о необходимости использования пешеходами световозвращающих элементов. Также вниманию школьников был предложен фильм «Безопасность пешеходов на дороге. Светоотражатели».

К акции также присоединились представители администрации района, которые подарили детям световозвращающие элементы.

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Источник: гибдд.рф