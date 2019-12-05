Жителя Инсара, продавшего арестованный автомобиль, приговорили к обязательным работам

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 28-летнего жителя Инсара, обвиняемого в совершении незаконных действий в отношении имущества, подвергнутого аресту.

Недавно судебным приставом был наложен арест на автомобиль, принадлежащий 28-летнему жителю Инсара. Последний, зная о том, что он не имеет права распоряжаться транспортным средством после ареста, продал машину. Полученные деньги житель Инсара не перечислил в счет погашения долга по исполнительному производству.

Решением суда в отношении мужчины была избрана мера наказания в виде 200 часов обязательных работ.

Также читайте о том, что имущество одной из организаций Краснослободского района арестовали из-за долгов.

Источник: prokrm.ru