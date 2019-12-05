В Мордовии прокуратура выявила нарушения в деятельности районной больницы

В Темниковском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения в деятельности районной больницы им. А.И. Рудявского.

Представителями ведомства были зафиксированы факты неисполнения сотрудниками указанного медицинского учреждения обязанности по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении.

Также были установлены случаи неправомерной выписки рецептов гражданам, достигшим пенсионного возраста.

Кроме того, были зафиксированы нарушения законодательства о здравоохранении в части неполного учета результатов медицинских тестов при решении вопроса о направлении пациента на санаторно-курортное лечение.

Главному врачу больницы было внесено представление об устранении нарушений законодательства и привлечении к ответственности лиц, их допустивших.

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Источник: prokrm.ru