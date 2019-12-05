В Мордовии произошло ДТП со смертельным исходом

В Мордовии произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

Происшествие произошло 5 декабря, в 07:40 на 14-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово. По предварительной информации, гражданин, управлявший автомобилем марки «Лада-Ларгус», выехал на встречную полосу и врезался в большегруз марки «Мерседес».

От полученных телесных повреждений пассажир «Лады» скончался. Водитель данного транспортного средства был доставлен в больницу.

В настоящее время проводится проверка по факту рассматриваемого ДТП.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm