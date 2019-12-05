В Краснослободском районе опрокинулся легковой автомобиль

В Краснослободском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля.

Инцидент произошел утром 4 декабря на 41-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск. 34-летняя гражданка, находившаяся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», в определенный момент движения потеряла контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Женщина, управлявшая легковушкой, самостоятельно обращалась за медицинской помощью в ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ».

Также читайте о том, что в Мордовии произошло ДТП со смертельным исходом.

Источник: гибдд.рф