В Ичалковском районе в результате ДТП пострадал 46-летний мужчина

В Ичалковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 46-летний мужчина.

Происшествие произошло утром 4 декабря. На 74-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово, 30-летний гражданин, управлявший автомобилем марки УАЗ, не обеспечив необходимый боковой интервал, по касательной задел автомобиль марки «Киа», совершавший обгон. После этого оба транспортных средства вылетели в кювет.

46-летнему пассажиру УАЗа понадобилась медицинская помощь.

Также читайте о том, что в Мордовии утром 5 декабря произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

Источник: гибдд.рф