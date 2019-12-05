Два жителя Мордовии подозреваются в серии краж из автомобилей и гаража

В Ромодановском районе сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жителей, которые подозреваются в совершении нескольких краж.

В ночь на 19 ноября текущего года два жителя указанного района 18- и 25-летнего возраста приехали на автомобиле в село Уришка с целью хищения бензина с транспортных средств. Изначально молодые люди похитили топливо с автомобиля марки «Нива-Шевроле», припаркованного на одной из улиц упомянутого населенного пункта. Затем парни украли имущество из салона данного транспортного средства. На другой улице молодые люди похитили из салона автомобиля марки ВАЗ-2115 личные вещи законного владельца. Затем парни проникли в расположенный поблизости гараж и украли оттуда строительные инструменты.

После этого жители Ромодановского района отправились в село Трофимовщина, где похитили 40 литров топлива с двух машин.

Преступной добычей, полученной парнями после указанной ночи, стали автомагнитола, акустические колонки, флеш-карты, антирадар, мобильный телефон, зарядное устройство, углошлифовальная машина, наборы отверток и шестигранных ключей, сверла, а также 60 литров бензина.

В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф