В Саранске вырос уровень безработицы

В Саранске наблюдается рост уровня безработицы.
В настоящее время в Саранске насчитывается 1149 граждан, не имеющих постоянного места работы. Данный уровень безработицы на 3,7% превышает тот показатель, который имел место годом ранее.
Уровень регистрируемой безработицы в Саранске в настоящее время составляет 0,7%.
Коэффициент напряженности на рынке труда равен 0,5%.
Заявленная работодателями потребность в работниках составляет 2603 единицы.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru