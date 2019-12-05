В Саранске вырос уровень безработицы

В Саранске наблюдается рост уровня безработицы.

В настоящее время в Саранске насчитывается 1149 граждан, не имеющих постоянного места работы. Данный уровень безработицы на 3,7% превышает тот показатель, который имел место годом ранее.

Уровень регистрируемой безработицы в Саранске в настоящее время составляет 0,7%.

Коэффициент напряженности на рынке труда равен 0,5%.

Заявленная работодателями потребность в работниках составляет 2603 единицы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru