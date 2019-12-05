В Мордовию в 2020 году вернется санитарная авиация

В Мордовии со следующего года начнет работать санитарная авиация.

Вертолет будет доставлять тяжелобольных пациентов из районов в Республиканскую больницу, расположенную в Саранске. На базе указанного медицинского учреждения будет создана вертолетная площадка, такие же площадки появятся на базе всех районных и межрайонных больниц.

В особых случаях больных будут доставлять из Мордовии в федеральные центры лечения.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» на возрождение санитарной авиации будут выделены денежные средства в сумме 20 млн рублей.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что Саранск готовится к новогодним праздникам.