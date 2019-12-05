В Мордовию в 2020 году вернется санитарная авиация

В Мордовии со следующего года начнет работать санитарная авиация.
Вертолет будет доставлять тяжелобольных пациентов из районов в Республиканскую больницу, расположенную в Саранске. На базе указанного медицинского учреждения будет создана вертолетная площадка, такие же площадки появятся на базе всех районных и межрайонных больниц.
В особых случаях больных будут доставлять из Мордовии в федеральные центры лечения.
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» на возрождение санитарной авиации будут выделены денежные средства в сумме 20 млн рублей.
По информации «Известий Мордовии».
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