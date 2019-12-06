В Ромодановском районе в результате пожара пострадала женщина

В Ромодановском районе произошел пожар, в результате которого пострадала женщина.
Происшествие произошло 4 декабря на территории села Анненково. Огонь вспыхнул в трехквартирном жилом доме №15, который расположен по адресу – улица Центральная. Пламя распространилось на площади 170 квадратных метров.
В результате данного пожара пострадала жительница одной из квартир дома 1952 года рождения. Покинуть горящее помещение женщине помог её сосед. Медики диагностировали у гражданки ожоги.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru