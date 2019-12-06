В Мордовии школьник помог спасти женщину

В Ельниках школьник помог спасти пожилую женщину, которая провалилась в колодец.

На днях ученик девятого класса МОУ «Лицей» Вячеслав Глухов вместе со своими друзьями и учительницей физкультуры возвращался домой со спортзала. В определенный момент школьник услышал слабый голос, который звал на помощь. Затем звук, который было не очень просто расслышать, был услышан подростком ещё несколько раз. Школьник окликнул учительницу физкультуры. После этого дети и педагог направились к месту, откуда был слышен голос. В итоге выяснилось, что на помощь зовет пожилая женщина, которая упала в канализационный колодец.

Изначально учительница и школьники пытались самостоятельно помочь пенсионерке, но их сил не хватило, по причине чего один из школьников отправился за помощью к сотрудникам МЧС.

Общими усилиями удалось достать пострадавшую из колодца. Женщина была госпитализирована.

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Источник: 13.mchs.gov.ru