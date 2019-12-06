Гороскоп на 7 декабря: Тельцам необходимо высказаться, Девам придется долго ждать встречи, а Водолеям не стоит почивать на лаврах

Овен

В этот день Овны могут пробовать все, что им попадется на глаза, говорят звезды. Можно даже присмотреться к вариантам новой работы.

Телец

Звезды советуют Тельцам высказывать все, что у них накопилось на душе. Так можно найти пути решения давно мучающих вас проблем.

Близнецы

Близнецам в этот день будет сложно перестать говорить, предупреждают звезды. Сначала и правда будет о чем побеседовать с коллегами или друзьями, но затем все реплики будут исходить только от вас.

Рак

Звезды говорят, что Ракам будет непросто сосредоточиться. Чтобы решить данную проблему, не следует слишком эмоционально воспринимать происходящее вокруг.

Лев

Копившиеся долгое время внутри Львов эмоции могут вырваться наружу. Приятного будет мало как для вас, так и для окружающих, поскольку контролировать процесс вы не можете.

Дева

Чтобы не злиться на тех, кого Девам придется ждать в этот день, возьмите с собой интересное, а еще лучше полезное или образовательное чтиво.

Весы

Мозг Весов требует пищи для работы, поэтому поучаствуйте в обсуждении важной мировой проблемы или как-нибудь еще серьезно нагрузите свое серое вещество.

Скорпион

Нерешительность захватит в этот день Скорпионов, которым будет трудно принять какое-то решение. Внезапно окажется настолько много вариантов, что голова пойдет кругом.

Стрелец

Сегодня вечером у Стрельцов встреча с друзьями и было бы неплохо рассказать им последние новости из мира кино, моды и искусства, поэтому заранее подготовьтесь.

Козерог

Козероги в этот день будут весьма рассеянными, поэтому звезды советуют не напрягаться, если что-то не получается, и идти дальше. Это день быстро закончится.

Водолей

Звезды призывают Водолеев не почивать на лаврах, даже если все ваши тылы надежно прикрыты. Следует рассматривать новые варианты действий даже на самые невероятные случаи и ситуации.

Рыбы

В этот день Рыб спасет интуиция, которая подскажет вам верное решение в самой, казалось бы, безнадежной ситуации. Однако нужно будет сделать усилие, чтобы услышать этот голос.

Читайте также Гороскоп на декабрь 2019 года: Тельцам следует держать себя в руках, Ракам остался последний шаг до цели, а Весы будут обласканы удачей