В Старошайговском районе горел жилой дом

В Старошайговском районе произошло возгорание жилого дома.

Указанное происшествие произошло днём 5 декабря на территории села Старая Федоровка. На улице Синявка загорелся жилой дом №1. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 5 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru