В Саранске бывшую сотрудницу банка осудили за мошенничество

В Саранске суд вынес приговор в отношении бывшей сотрудницы банка, обвиняемой в мошенничестве.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в марте прошлого года 39-летняя гражданка, работая менеджером-операционистом в одном из банков Саранска, создала и распечатала расходный кассовый ордер на выдачу 500 тыс. рублей со счета одного из клиентов финансовой организации и расписалась на нём. В качестве получателя осужденная указала себя.

Дабы не возникли какие-либо подозрения, преступница рассказала кассиру банка о том, что она является родственницей владельца счета, а также отметила, что клиент попросил её снять деньги.

Спустя несколько месяцев, преступница похитила со счета пострадавшего ещё 900 тыс. рублей.

О краже денежных средств стало известно тогда, когда владелец счета пришел в банк, чтобы закрыть вклад и снять денежные средства.

Решением суда в отношении злоумышленницы была избрана мера наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф