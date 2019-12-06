В Мордовии оштрафовали жителя Москвы, обвиняемого в покушении на мелкое взяточничество

В Торбеево суд вынес приговор в отношении 46-летнего жителя Москвы, обвиняемого в покушении на мелкое взяточничество.

5 октября нынешнего года на одном из участков федеральной трассы М-5 «Урал» инспектор ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Торбеевский» остановил автомобиль марки «Форд», за рулем которого находился 46-летний житель Москвы. Водитель иномарки предложил стражу порядка взятку в размере 500 рублей, чтобы последний не составлял протокол из-за наличия на передних стеклах транспортного средства темной пленки.

Решением суда в отношении жителя Москвы была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф