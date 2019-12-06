41-летний житель Саранска во время ссоры избил знакомого молотком

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который избил своего знакомого молотком во время ссоры.

Недавно 41-летний гражданин в компании нескольких своих знакомых распивал алкогольные напитки. Попойка проходила в квартире одного из участников застолья, расположенной по адресу – улица Серадзская. В определенный момент 41-летний мужчина поссорился с собутыльником 46-летнего возраста. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта стал избивать оппонента руками, а затем принялся наносить ему побои молотком. 41-летний гражданин бил знакомого по лицу и голове.

Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

41-летний участник ссоры в кратчайшие сроки был задержан полицейскими. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф