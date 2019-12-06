В Саранске подвели итоги конкурса «Лучшие товары Мордовии»

В Саранске состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров регионального конкурса под названием «Лучшие товары Мордовии».

Конкурсная комиссия рассмотрела 123 заявки от 43 предприятий и организаций. Среди победителей конкурса есть промышленные предприятия, организации сферы услуг, системы образования, культуры.

19 предприятий Мордовии в нынешнем году приняли участие в федеральном этапе конкурса «Сто лучших товаров России». 10 представленных ими продуктов и услуг стали лауреатами, 16 получили статус «Новинка года», 18 стали дипломантами. Приз «Лидер качества» получил сыроваренный завод «Сармич», приз «Вкус качества» - МПК «Норовский».

По информации «Известий Мордовии».

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