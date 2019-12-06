В Мордовии ребенка ударило током

В Мордовии 2-летнего мальчика ударило током.

Указанный инцидент произошел несколько дней назад. По предварительной информации, 2-летний мальчик играл без присмотра со стороны взрослых. В определенный момент ребенок нашел инструменты, которые его отец хранит в шкафу. Мальчик взял в руки шуруп, изначально малыш не знал, что с ним делать, но затем он додумался сунуть его в розетку. В итоге ребенка ударило током.

В настоящее время мальчик находится в больнице.

По информации «Известий Мордовии».

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