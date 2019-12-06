В Саранске в результате ДТП пострадал 60-летний автомобилист

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 60-летний мужчина.

Указанное происшествие произошло утром 5 декабря на территории Октябрьского района города. По предварительной информации, 60-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», во время движения по улице Волгоградской по причине превышения скорости потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в световую опору.

Водитель легковушки получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф