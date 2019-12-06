В Зубовой Поляне задержали пьяного мотоциклиста

В Зубовой Поляне сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель мотоцикла.

Поздним вечером 5 декабря на улице Комсомольской сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому району остановили мотоцикл марки ИЖ, которым управлял 30-летний гражданин. Было установлено, что водитель мотоцикла пребывает в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, выяснилось, что ранее указанный мужчина уже привлекался к ответственности за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: гибдд.рф