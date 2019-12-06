В Мордовии осужденные получили допуск к государственным экзаменам

Осужденные исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии, обучающиеся в двенадцатом классе учебно-консультационного пункта, написали итоговое изложение.

Все учащиеся на должном уровне справились с работой, обеспечив себе допуск к сдаче государственных экзаменов.

Необходимо отметить, что в исправительных учреждениях организуется обязательное получение общего образования осужденными, не достигшими 30-летнего возраста.

На обучение 2019-2020 учебного года в упомянутой колонии было зачислено 44 осужденных, 10 из которых обучаются в двенадцатом классе.

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Источник: 13.fsin.su