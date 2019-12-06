Дубравный прокурор и правозащитники посетили одну из колоний Мордовии

Дубравный прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Мордовии Алексей Рябцев и правозащитники посетили исправительную колонию №7.

Дубравный прокурор и общественники посетили жилые помещения отрядов различных условий содержания, в том числе и строгих, штрафной изолятор, помещение камерного типа, столовую и варочный цех.

Во время обхода исправительного учреждения посетители поинтересовались мнением осужденных по поводу условий содержания, питания и медицинского обслуживания. Какие-либо жалобы со стороны заключенных не поступили.

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Источник: 13.fsin.su