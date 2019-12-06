В Рузаевском районе отремонтировали более 30 километров дорог

В нынешнем году в Рузаевском районе отремонтировали несколько дорог.

Заместитель главы указанного района Александр Юлин рассказал о том, что летом текущего года в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было отремонтировано более 13 километров дорог. Были освоены денежные средства в сумме практически 45 млн рублей.

Кроме того, в Рузаевском районе в текущем году был произведен ремонт дорог регионального значения, общая протяженность которых составляет практически 17 километров.

По информации «Известий Мордовии».

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