В Мордовии зафиксировали новые случаи бешенства животных

В Мордовии были зафиксированы новые случаи бешенства животных.

Во второй половине ноября случаи бешенства кошек были зафиксированы в селе Кочкурово Дубенского района и селе Гуляево Ичалковского района.

Кроме того, в конце прошлого месяца был зафиксирован положительный результат на бешенство крупного рогатого скота, доставленного из личного подсобного хозяйства жителя села Курилово Ромодановского района.

В указанных районах был введен карантин.

Ранее случаи бешенства животных фиксировались в Краснослободском, Ковылкинском и Старошайговском районах.

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Источник: ursn-rm.ru