В Мордовии подорожали помидоры, но подешевели огурцы

В Мордовии увеличилась стоимость яиц и помидоров, но подешевели куры и огурцы.

В конце ноября в Мордовии 1 кг свежих помидоров стоил 86 рублей 28 копеек, в настоящее время стоимость данного товара составляет 87 рублей 62 копейки.

1 кг репчатого лука подорожал с 17 рублей 69 копеек до 18 рублей 6 копеек. Стоимость одного десятка яиц выросла с 46 рублей 74 копеек до 47 рублей 71 копейки.

Но некоторые товары в регионе подешевели. Стоимость охлажденных и мороженых кур снизилась со 118 рублей 3 копеек до 116 рублей 66 копеек. 1 кг свежих огурцов стал стоить 68 рублей 23 копейки, ранее цена этого товара составляла 69 рублей 29 копеек. Белокочанная капуста за последнее время подешевела на 19 копеек.

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Источник: info-rm.com