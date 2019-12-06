В Мордовии сотрудники ГИБДД совместно с представителями общественности провели детский конкурс рисунков

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями общественности провели детский конкурс рисунков под названием «Мы за безопасность на дороге».
Основной целью проведения указанного конкурса стала профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
В рассматриваемом конкурсе приняли участие 60 детей в возрасте от 4 до 10 лет. Работы конкурсантов были представлены в нескольких номинациях, среди которых «Я перехожу дорогу правильно», «Моя мама-автомобилист», «Я дружу с ГИБДД», «Безопасность на дороге будущего» и другие.
Все участники конкурса были награждены дипломами и памятными подарками.
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Источник: 13.мвд.рф