19-летний житель Ковылкино подозревается в краже металла

В Ковылкино сотрудники правоохранительных органов задержали 19-летнего местного жителя, который подозревается в краже металла.

Стражами порядка было установлено, что в период с 17 по 25 ноября текущего года 19-летний парень на своем автомобиле несколько раз подъезжал к частному дому пострадавшего и похищал с придомовой территории лом черного металла.

В общей сложности молодой человек вывез более 600 кг металлических изделий. Украденный лом металла парень сдал в пункт приема, получив за это 5,6 тыс. рублей. Деньгами молодой человек распорядился по собственному усмотрению.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф