Посетительница одного из магазинов Мордовии расплатилась за товар фальшивой денежной купюрой

В Мордовии была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

5 декабря в дежурную часть отделения полиции №3 УМВД РФ по Саранску поступило сообщение от сотрудника финансового учреждения о том, что при пересчете денежной выручки, поступившей в сейф-пакете, была обнаружена и конфискована поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

Выяснилось, что фальшивая банкнота поступила из супермаркета, расположенного в посёлке Комсомольский Чамзинского района. Было установлено, что утром 4 декабря поддельной денежной купюрой одна из покупательниц расплатилась за покупку сахара, чистящего средства, банки тушенки, свежемороженой рыбы и шоколадного батончика. Женщина пояснила, что фальшивую банкноту ей передал сын, который получил её при снятии денежных средств через банкомат.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф