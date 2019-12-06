В Ардатове загорелась баня

В Ардатове произошло возгорание бани.
Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в ночь на 6 декабря. Возле дома №5б, который расположен по адресу – улица Советская, загорелась баня.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru