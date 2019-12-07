На одной из улиц Рузаевки рецидивист ограбил пенсионерку

В Рузаевке сотрудниками правоохранительных органов был задержан 51-летний местный житель, который подозревается в разбойном нападении на пенсионерку.

На одной из улиц Рузаевки 51-летний гражданин, угрожая ножом, похитил денежные средства в сумме 1,05 тыс. рублей у пенсионерки. Пострадавшая обратилась в полицию.

В кратчайшие сроки 51-летний горожанин был задержан в своей квартире. Выяснилось, что ранее мужчина был неоднократно судим. Из тюрьмы гражданин вернулся в октябре нынешнего года. В общей сложности мужчина провел в местах лишения свободы около 20 лет.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Мужчина полностью признал свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф