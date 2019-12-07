35-летний житель Саранска, решивший купить пианино, был ограблен интернет-мошенниками

В Саранске 35-летний местный житель лишился денежных средств при попытке приобрести музыкальный инструмент.

В сентябре нынешнего года 35-летний житель Саранска обнаружил на одном из сайтов объявление о продаже цифрового пианино. Горожанин связался с администратором указанного сайта, дабы обсудить условия покупки музыкального инструмента. Последний сообщил, что товар будет отправлен покупателю только после перечисления оплаты. В итоге житель Саранска перевел на банковский счет, указанный администратором сайта, денежные средства в сумме 49,9 тыс. рублей. Товар в оговоренные сроки горожанин так и не получил. Спустя некоторое время, пострадавший выяснил, что сайт, на котором было опубликовано объявление, был заблокирован.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф