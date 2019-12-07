45-летний житель Мордовии, убивший своего знакомого, 11 лет проведет в тюрьме

В Мордовии вступил в законную силу приговор суда в отношении 45-летнего местного жителя, который убил своего знакомого.

Преступление было совершено в ночь на 16 мая нынешнего года в селе Теньгушево. 45-летний гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, из-за личной неприязни нанес несколько ножевых ранений своему знакомому. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

Решением Темниковского районного суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 11 лет лишения свободы.

Сторона защиты обратилась в Верховный суд Мордовии, намереваясь изменить указанный приговор, но судебная коллегия признала упомянутое постановление законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru