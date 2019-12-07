В Мордовии 3-летняя девочка отравилась микстурой от кашля

В Мордовии 3-летняя девочка оказалась в реанимации из-за отравления микстурой от кашля.

Указанный инцидент произошел несколько дней назад в одном из населенных пунктов Мордовии. По предварительной информации, 3-летняя девочка, играя без присмотра со стороны взрослых, выпила слишком много сиропа от кашля. В итоге девочка отравилась. Ребенок был оперативно доставлен в реанимационное отделение одной из районных больниц Мордовии. В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает.

По информации «Известий Мордовии».

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