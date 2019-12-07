В Краснослободском районе предпринимателя оштрафовали за продажу сигарет возле спортивной школы

В Краснослободском районе был оштрафован индивидуальный предприниматель, в магазине которого, расположенного возле образовательной организации, продаются табачные изделия.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что в магазине, расположенном на расстоянии менее 50 метров от территории районной детско-юношеской спортивной школы, осуществляется реализация сигарет, что является нарушением действующего закон6одательства.

В отношении индивидуального предпринимателя, которому принадлежит упомянутая торговая точка, была избрана мера административного наказания в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru