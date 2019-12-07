В Саранске горел гараж

В Саранске произошло возгорание гаража.
Днём 6 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории гаражного общества «Заречье», расположенного по адресу – улица Гожувская. Загорелся гараж. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 15 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания гаража в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru