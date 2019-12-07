В Мордовии разыскивается парень, подозреваемый в вымогательстве

Сотрудниками правоохранительных органов разыскивается житель посёлка Луховка, который подозревается в совершении преступления.

Чембаев Владимир Евгеньевич 1993 года рождения, который является жителем посёлка Луховка, подозревается в вымогательстве.

Все, кто что-либо местонахождении разыскиваемого молодого человека, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8(8342) 25-19-56, 29-77-88, 29-77-61 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф