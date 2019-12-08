В Зубовой Поляне горела баня

В Зубовой Поляне произошло возгорание бани.

Днём 7 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Пушкина. Возле дома №33, расположенного по указанному адресу, загорелась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 5 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина воспламенения бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru