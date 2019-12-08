В Саранске один из покупателей магазина косметики и парфюмерии расплатился за товар фальшивой денежной купюрой

В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

Недавно в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД РФ по Саранску обратился кассир одного из банков города, который сообщил о том, что при пересчете денежной выручки, поступившей из магазина косметики и парфюмерии, была обнаружена и изъята поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

Продавцы указанного магазина не знают, кто из покупателей сбыл фальшивую банкноту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф