В Краснослободске горел чердак

В Краснослободске произошло возгорание чердака.

Указанное происшествие произошло днём 7 декабря на улице Малая Красная. В жилом доме №20 загорелся чердак. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 8 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru