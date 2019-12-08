В центре Саранска 9 декабря будет запрещена стоянка транспортных средств

9 декабря в центральной части Саранска будет запрещена стоянка транспортных средств.

В период с 20:00 8 декабря до 20:00 9 декабря будет запрещена стоянка транспортных средств на парковке, расположенной возле здания ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39).

Рассматриваемое ограничение вводится в целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения регионального форума волонтеров «Добро в Мордовии».

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru