В Саранске дошкольникам рассказали о правильном поведении на дорогах

В Саранске сотрудники отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Мордовии приняли участие в мероприятии «День грамотности», которое прошло в МДОУ «Детский сад № 85»

Инспекторы ГИБДД в игровой форме рассказали детям о правильном поведении на дороге. Воспитанники детского сада отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки по ПДД. Также дети смогли задать сотрудникам правоохранительных органов, интересующие их вопросы.

Кроме того, в рассматриваемом мероприятии приняли участие сотрудники правового отдела МВД по Мордовии, которые рассказали дошкольникам про их права и обязанности.

В завершение мероприятия детям были показаны обучающие мультфильмы и видеоролики по безопасности дорожного движения.

Также читайте о том, что в Мордовии сотрудники ГИБДД совместно с представителями общественности провели детский конкурс рисунков.

Источник: 13.мвд.рф