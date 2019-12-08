В Рузаевском районе в ноябре сотрудники МЧС провели ряд профилактических мероприятий

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Рузаевского района в ноябре провели ряд профилактических мероприятий.
Сотрудники МЧС посетили 40 жилых домов, среди которых 34 частных домовладения и 6 многоквартирных домов Красносельцовского и Красноклинского сельских поселений.
Мерам пожарной безопасности было проинструктировано 150 граждан, 24 многодетные семьи.
Кроме того, сотрудники МЧС распространили 154 памятки по соблюдению требований пожарной безопасности.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Читайте также о том, что в Саранске дошкольникам рассказали о правильном поведении на дорогах.
Источник: 13.mchs.gov.ru