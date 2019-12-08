В Рузаевском районе в ноябре сотрудники МЧС провели ряд профилактических мероприятий

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Рузаевского района в ноябре провели ряд профилактических мероприятий.

Сотрудники МЧС посетили 40 жилых домов, среди которых 34 частных домовладения и 6 многоквартирных домов Красносельцовского и Красноклинского сельских поселений.

Мерам пожарной безопасности было проинструктировано 150 граждан, 24 многодетные семьи.

Кроме того, сотрудники МЧС распространили 154 памятки по соблюдению требований пожарной безопасности.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Читайте также о том, что в Саранске дошкольникам рассказали о правильном поведении на дорогах.

Источник: 13.mchs.gov.ru