В Рузаевке было проведено показное занятие по мерам безопасности на тонком льду

В Рузаевке старший государственный инспектор по маломерным судам Виктор Брагин совместно с представителями городской администрации, спасателями и администрацией школ №№4, 7, 8 и 12 на водоеме организовал очередное практическое занятие с учащимися восьми классов.

Было проведено практическое показное занятие по мерам безопасности на тонком льду. Особое внимание было уделено правилам самоспасания и оказанию доврачебной помощи пострадавшим.

В общей сложности с начала месячника безопасности было организовано 98 занятий с общим охватом более 2000 детей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru