Гимнасты из Мордовии стали победителями и призерами соревнований, прошедших в Обнинске

Гимнасты из Мордовии успешно выступили на международных соревнованиях.

Международные соревнования по спортивной гимнастике под названием «Золотая Чайка» в период с 3 по 5 декабря проходили в Обнинске. Мордовию на данных состязаниях представляли два спортсмена СШОР по спортивной гимнастике Л.Я. Аркаева, среди которых Плешкин Артем и Чавкин Семен.

Плешкин Артем завоевал золотую медаль соревнований в командном многоборье, а также стал победителем в опорном прыжке и бронзовым призером в упражнении на кольцах.

Чавкин Семен завоевал серебряную медаль в упражнении на кольцах.

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Источник: mordovia-sport.ru